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Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu - Son Dakika

Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu

21.12.2021 12:55
Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu

160 maçta; 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet-14 derbide sadece 2 galibiyet-Teknik direktör istikrarı sağlanamadı-Avrupa'da istenilen olmadı-Taraftarlardan tepki-Kendi sahasında yenilmezlik serileri sona erdi-61 oyuncu kadroya dahil oldu Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçe'de...

-160 maçta; 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet

-14 derbide sadece 2 galibiyet

-Teknik direktör istikrarı sağlanamadı-Avrupa'da istenilen olmadı-Taraftarlardan tepki-Kendi sahasında yenilmezlik serileri sona erdi-61 oyuncu kadroya dahil oldu

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminin ardından 2018'de göreve gelen Ali Koç'un başkanlığını üstlendiği sezonlarda sarı-lacivertli takım beklentilerin oldukça uzağında kaldı.Fenerbahçe'de büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 2014 yılından beri yaşanan şampiyonluk özlemine son veremedi. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Vitor Pereira ve 7 futbolcu ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, bu sezon da şampiyonluğun uzağında kaldı. Lider Trabzonspor ile arasındaki 14 puanı eritemeyen Fenerbahçe, aldığı başarısız sonuçlara son veremedi.Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe; Süper Lig, ZTK ve Avrupa Ligi'nde 160 maça çıktı. 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, yüzde 47.5'lik galibiyet oranı elde edebildi. TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARI SAĞLANAMADIFenerbahçe'de taraftarların büyük umutlarla başkan olmasını istediği Ali Koç 2018 yılı haziran ayında göreve geldi. Bu zamana kadar 8 teknik direktör ile çalışan Ali Koç, teknik direktör konusunda da istikrarı sağlayamadı. Ali Koç başkanlığı döneminde 2'si geçici olmak üzere toplamda 8 teknik direktörle çalıştı. Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle giden hocaların yerlerine geçici olarak görev alırken, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu sarı-lacivertli takımın başında yer aldı. Ali Koç dönemindeki teknik adamların görev süresi şöyle: Cocu:  15 maç, Koeman:  10 maç, Ersun Yanal:  54 maç, Zeki Murat Göle:  2 maç, Tahir Karapınar:  9 maç, Erol Bulut:  34 maç, Emre Belözoğlu:  10 maç, Pereira:  21 maç.AVRUPA'DA İSTENİLEN OLMADIFenerbahçe, ligin yanı sıra kupalarda da başarı elde edemedi. UEFA  Avrupa Ligi'nde Vitor Pereira yönetiminde çıktığı maçlardan 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 6 puanla 3'üncü sırada yer aldı. İç sahada çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalırken Olympiakos'a yenildi. Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertli ekibin play-off turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slavia Prag oldu.TARAFTARLARDAN TEPKİSarı-lacivertli kulüpte özellikle taraftarın büyük desteğini arkasına alan Ali Koç, tepkileri üzerine çekmeye başladı.Göreve getirilen teknik direktörler ve yapılan transferlere rağmen başarı gelmemesi üzerine taraftarlar tepkilerini sert bir dille göstermeye başladı. Eleştiri oklarını üzerine çeken Başkan Ali Koç, istifaya davet edilmeye başlandı.14 DERBİDE 2 GALİBİYETFenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki dönemde 14 derbi mücadeleye çıktı. 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile 14 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, başarısız bir grafik çizdi. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında sadece 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 8 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.Öte yandan Başkan Ali Koç döneminde kendi sahasında derbilerdeki yenilmezlik serileri de sona erdi. 2019-20 sezonunda Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, 23 maç ve 20 yıllık sürenin ardından mağlubiyet tattı. 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli ekip, sahasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Beşiktaş bu galibiyetle 15 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda üstünlük kurdu. Fenerbahçe'de bir seri de Trabzonspor ile sona erdi. ZTK'da 2019-20 sezonunda bordo-mavili ekiple karşılaşan Fenerbahçe, yarı final rövanş maçında 3-1 yenilerek 23 yıllık bir serinin daha sonuna geldi.61 OYUNCU KADROYA DAHİL OLDUFenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 futbolcu transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibe 2018-19 sezonunda 16 futbolcu dahil edildi. 2019-20 sezonunda 14, 2020-21 sezonunda ise 22 oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlandı. Fenerbahçe 2021-22 sezonunun ilk döneminde ise 9 oyuncu ile anlaşma imzaladı.


Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu

Aziz Yıldırım, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç bilançosu - Son Dakika Spor


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