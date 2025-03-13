Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında çeyrek finale kalabilmek İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Kanarya'da sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen milli futbolcu İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. 26 yaşındaki orta saha yedekler arasında da yer almıyor.
Fenerbahçe, Rangers karşılaşmasına İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca ve En-Nesyri ilk 11'iyle çıkacak. Sarı-lacivertlilerin yedekleri arasında Livakovic, Ertuğrul Çetin, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık - Son Dakika
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