Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu

23.02.2022 11:25
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği isimler şöyle:

" Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Aydınlık, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha"

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı kafilesi belli oldu - Son Dakika
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