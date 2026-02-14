Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme - Son Dakika
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Fenerbahçe\'den Trabzonspor\'a tavla ve kavuklu gönderme
14.02.2026 22:51
Fenerbahçe\'den Trabzonspor\'a tavla ve kavuklu gönderme
Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, maçtan sonra içinde Fatih Tekke ve Domencio Tedesco'nun yer aldığı bir video paylaşarak rakibine gönderme yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından üst üste paylaşımlarda bulunarak rakibine gönderme yaptı.

TAVLA VE KAVUKLU GÖNDERME

Fenerbahçe'nin maç sonu yayımladığı videoda "Domenico Tedesco" ifadesi yer aldı. Paylaşılan görüntülerde Fatih Tekke ile Domenico Tedesco'nun tavla oynadığı anlar gözükürken, final anında ise Tedesco'nun tavlayı Fatih Tekke'nin kolunun altına verdiği, kendi önünde ise bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü. Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların daha önce Tedesco için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine gönderme olarak yorumlandı.

DUVARDAKİ FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda arka planda yer alan fotoğraflar da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde Trabzon'un vefat eden halk ozanları Erkan Ocaklı, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ın fotoğraflarının duvarda asılı olduğu görüldü. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

'YİNE BİRİLERİNİN KALBİ KIRILMIŞ'

Paylaşımlarına devam eden Fenerbahçe, bir paylaşım daha yaparak 'Yine birilerinin kalbi kırılmış: 14 Şubat' ifadelerine yer verdi.

'TEMEL İNSAN İHTİYAÇLARI'

Bu paylaşımın ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı da yapıldı.

TALISCA BALIK TUTUYOR

Paylaşımlarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın Papara Park'a yakın bir yerden balık tuttuğu fotoğrafı da taraftarlarına sundu.

Domenico Tedesco, Trabzonspor, Fatih Tekke, Fenerbahçe

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Behzat Behzat:
    çok güzel olmuş. 2 2 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kuşlar ne yapsın 12 senedir eğleniyor, Mayıs gelince cik çık. 2 1 Yanıtla
  • BİZİM YUNUS BİZİM YUNUS:
    tekke okul ve veya ibadethane olarak geçer masada bulunan ise sarık veya kavuk olarak geçer şu mizahı çahiller yapmasınn.! 1 1 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Rezil Trabzonspor. FB'ye karşı çok güçsüz 0 0 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    bende fenerliyim ama. oradaki kavuk fatih tekkeye yakişir birakin futbola fesat sokmayin ne alaka laaaaaaa. herşeyden önce türk osmanli gelir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
