Fenerbahçe\'den Trabzonspor\'a tavla ve kavuklu gönderme

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından üst üste paylaşımlarda bulunarak rakibine gönderme yaptı.

TAVLA VE KAVUKLU GÖNDERME

Fenerbahçe'nin maç sonu yayımladığı videoda "Domenico Tedesco" ifadesi yer aldı. Paylaşılan görüntülerde Fatih Tekke ile Domenico Tedesco'nun tavla oynadığı anlar gözükürken, final anında ise Tedesco'nun tavlayı Fatih Tekke'nin kolunun altına verdiği, kendi önünde ise bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü. Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların daha önce Tedesco için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine gönderme olarak yorumlandı.

DUVARDAKİ FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda arka planda yer alan fotoğraflar da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde Trabzon'un vefat eden halk ozanları Erkan Ocaklı, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ın fotoğraflarının duvarda asılı olduğu görüldü. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

'YİNE BİRİLERİNİN KALBİ KIRILMIŞ'

Paylaşımlarına devam eden Fenerbahçe, bir paylaşım daha yaparak 'Yine birilerinin kalbi kırılmış: 14 Şubat' ifadelerine yer verdi.

'TEMEL İNSAN İHTİYAÇLARI'

Bu paylaşımın ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı da yapıldı.

TALISCA BALIK TUTUYOR

Paylaşımlarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın Papara Park'a yakın bir yerden balık tuttuğu fotoğrafı da taraftarlarına sundu.