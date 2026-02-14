Fenerbahçe'den yeni rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den yeni rekor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den yeni rekor
14.02.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den yeni rekor
Haber Videosu

Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı.

ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 15 GALİBİYET

Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti. Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

DEPLASMANDA 28 PUANLA ZİRVEDE

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den yeni rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 32321216034i 32321216034i:
    Şampiyon Fenerbahçe 33 8 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    izlemeye devam edin bu daha fragman. ilelebet Fenerbahce. 26 9 Yanıtla
    0041 0041:
    Mart ds size kar yağar.... 1 0
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    helal be kardeşim selamlar 0 0
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    başarılarınızın devamını dilerim FENETBEHÇE halkın takımı .... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 01:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.