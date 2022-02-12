Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Sarı-Lacivertliler ölü toprağını attı. Ligdeki son 5 maçından 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında 3 puanı hatırladı.
Giresunspor maçın başında Chiquinho'nun nefis golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi golden sonra net fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi.
Enner Valencia, 30. dakikada kontra atakta araya çok iyi kaçtı. Şık golle skor eşitlendi. Fenerbahçe bu golden sonra oyuna ortak oldu.
İkinci yarıda oyuna giren Pelkas, 54. dakikada Giresunspor savunmasını ipe dizerek golü attı. Yunan yıldızın şık golünden sonra Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele aldı.
82. dakikada Alexis Perez, ceza sahasına yönelen Enner Valencia'yı düşürdü. Perez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Fenerbahçe, Galatasaray maçından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı.
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