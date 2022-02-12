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Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

12.02.2022 20:22

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Valencia ve Pelkas'ın golleriyle galibiyete uzandı. Giresun'un tek sayısını Chiquinho kaydetti. Fenerbahçe, Galatasaray maçından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı.

Sarı-Lacivertliler ölü toprağını attı. Ligdeki son 5 maçından 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında 3 puanı hatırladı.

Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

GİRESUN ÖNE GEÇTİ

Giresunspor maçın başında Chiquinho'nun nefis golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi golden sonra net fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi.

VALENCİA ORTAK ETTİ

Enner Valencia, 30. dakikada kontra atakta araya çok iyi kaçtı. Şık golle skor eşitlendi. Fenerbahçe bu golden sonra oyuna ortak oldu.

Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

PELKAS NEFİS BİTİRDİ

İkinci yarıda oyuna giren Pelkas, 54. dakikada Giresunspor savunmasını ipe dizerek golü attı. Yunan yıldızın şık golünden sonra Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele aldı.

DİREKT KIRMIZI

82. dakikada Alexis Perez, ceza sahasına yönelen Enner Valencia'yı düşürdü. Perez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Fenerbahçe, Galatasaray maçından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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