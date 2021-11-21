Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. NEF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
FENERBAHÇE: Berke Özer - Ferdi, Min Jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor