Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

20.07.2022 19:50
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Stat: MiejskiHakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Verbic, Buyalskiy, BesedinFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek,...

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia

Sarı kart: Dk. 31 King (Fenerbahçe)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona sona erdi.

14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.

15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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