Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın, Milan Skriniar ve Mason Greenwood kaydetti. Geçtiğimiz hafta Kocaeli deplasmanında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bugünkü galibiyetiyle birlikte puanını 23'e yükseltti. Ligde üst üste iki deplasmana çıkan ve milli arayla birlikte 4 hafta sonra evinde lig maçına çıkan Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK ise ligde üst üste 4. yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı.

Mason Greenwood'dan 1 gol, 2 asist

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 3 gole de doğrudan katkı sağlayarak galibiyette başrol oynadı. 53 ve 57. dakikalarda gol pası veren Greenwood, 88. dakikada uzun pasa hareketlenerek ceza sahasında fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi. Ligdeki son 3 maçta da gol sevinci yaşayan İngiliz futbolcu, 8. golüne ulaştı. Takımının en golcü oyuncusu olan Greenwood'un, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 4 golü bulunuyor.

Oğuz, ligde 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, maçın ilk golünü kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Oğuz, 53. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon ligde 4. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 5 kez de gol pası veren Oğuz'un Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Oğuz, mavi-beyazlılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

Kaptan Skriniar'dan 2 haftada 2 gol

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar, Kocaelispor'dan sonra Erzurumspor FK ağlarını da sarstı. Ligde ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydeden Skriniar, geçtiğimiz hafta da Kocaeli'ye karşı gol sevinci yaşadı. Erzurumspor FK karşısında da kazanılan köşe vuruşunda ceza sahasına giden Slovak defans, ön direkte yükselerek topu ağlara gönderdi.

Son 5 maçta 4 galibiyet

Ligin 10. haftasında evinde Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında sırasıyla Liverpool, Çorum FK, Kocaelispor, Shakhtar ve Erzurumspor FK ile kozlarını paylaştı. Devler Ligi'nde 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde ise 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, Erzurumspor FK'ya yine kaybetmedi

Sarı-lacivertliler, Erzurum temsilcisine karşı ligde 5. maçını oynarken 4. galibiyetini elde etti. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, son 2 sezonda rakibini Türkiye Kupası'nda ağırlarken, bugünkü karşılaşmayla birlikte 3 maçta rakibini eli boş gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe, mücadeleyi galibiyetle kapatırken Kerem Aktürkoğlu'na tepki geldi. Maça 11'de başlayan 28 yaşındaki hücum oyuncusu kaptırdığı toplarda tribünlerden tepki aldı. Kerem, 63. dakikada ise oyundan çıkarken bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.