UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 39. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|94
|46
|28
|20
|136
|96
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|38
|14
|12
|12
|56
|46
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|286
|113
|61
|112
|391
|407
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Feyenoord ile 287. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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