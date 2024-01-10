 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. 36 yaşındaki savunmacı, İstanbul'a özel uçakla geldi ve kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması planlanan Bonucci, sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna katılacak.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı
10.01.2024 - 18:45,
Abone Ol

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 36 yaşındaki savunmacı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Bonucci, sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

İtalyan futbolcu, anlaşmanın sağlanması halinde sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olacak.

2006 yılında İtalyan ekibi Inter'in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1 sene sonra Treviso'ya kiralandı. Burada 1,5 sezon forma giyip geri dönen Bonucci, daha sonra Pisa'da yarım sezon oynadı.

2010 yılında Juventus'a transfer olup burada 7 sezon forma giyen savunma oyuncusu, ardından bir başka İtalyan devi Milan'la anlaştı.

Kırmızı-siyahlı takımın formasını 1 sezon giyip yeniden Juventus'a dönen tecrübeli futbolcu, sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin'e imza atarak ilk kez İtalya dışına çıktı.

Juventus formasıyla kariyerinde 502 resmi maça çıkan Bonucci, Milan'da ise 51 maçta boy gösterdi.

36 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını da 121 kez giyip, 8 gol sevinci yaşadı.

Bonucci, 2016'da İtalya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olurken, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika


19:49
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement