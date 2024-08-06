Fenerbahçe, Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. İrfan Can Kahveci'nin golüne rağmen Fenerbahçe galibiyet elde edemedi.

06.08.2024 23:48
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Stat: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)

Lille: Chevalier, Santos (Dk. 86 Sahraoui), Meunier, Alexsandro, Diakite, Andre, Gomes, Haraldsson (Dk. 71 Zhegrova), Gudmundsson, Cabella, David (Dk. 71 Bayo)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic (Dk. 85 Djiku), Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin (Dk. 70 Oğuz Aydın), Tadic (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)

Goller: Dk. 12 Oosterwolde (Kendi kalesine), Dk. 90+1 Zhegrova (Lille), Dk. 79 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Dzeko, Dk. 45+1 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Santos (Lille)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu.

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu: 1-1

90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmayı Lille 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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