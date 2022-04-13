Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünyaca ünlü Joachim Löw'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı.
TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Joachim Löw'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal." dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek - Son Dakika