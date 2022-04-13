Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek - Son Dakika

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Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünyaca ünlü Joachim Löw'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı.

Joachim Löw

İSMAİL KARTAL İLE YOLA DEVAM EDİLEBİLİR

TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Joachim Löw'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal." dedi.