Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek

13.04.2022 01:02

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında en ciddi görüşmeleri yaptığı Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı Portekizli hoca Jorge Jesus ya da İsmail Kartal çalıştıracak.

Fenerbahçe, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı dünyaca ünlü Joachim Löw'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin masasında artık yalnızca iki hocanın ismi kaldı.

Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
Joachim Löw

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TRT Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki çalışmalarını değerlendiren gazeteci Barış Yurduseven yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Joachim Löw'den vazgeçti. Hedef yabancı olursa Jorge Jesus, yerli olursa İsmail Kartal." dedi.

Fenerbahçe, Löw defterini açılmamak üzere kapadı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
Jorge Jesus
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İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek - Son Dakika


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