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Fenerbahçe, milli boksör Azra Nur Çetin'i renklerine bağladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde alt yapı takımında yetişen milli boksör Azra Nur Çetin geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonasında 3. olarak adını duyurdu. Azra Nur Çetin Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvaya katılarak çeyrek finale kadar yükseldi. Turnuvanın ardından genç boksör Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Çetin "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi boks yetiştiren takımı bende kendimi geliştirip sürekli çalışacağım ve 2028 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağım. Fenerbahçe'ye transfer olmamda emeği geçen Fatih Öztürk hocam ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım 2028 Dünya Şampiyonası için çalışmalara şimdiden başladım. Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarımla birlikte verimli çalışmalar yapacağım" dedi.

Kozan'da genç sporcuları yetiştiren antrenör Fatih Öztürk'te Fenerbahçe'de hoca olarak kariyerine devam edecek. Öztürk "Fenerbahçe'ye transfer olmanın heyecanını yaşıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü boksta en iyi takım olduğu için gelen teklifi kabul ettik. Bundan sonra Kozan'da yaşayan genç sporcularımızı Fenerbahçe arması altında yetiştirmeye devam edeceğim. Azra Nur kardeşimin transfer olması bizleri çok mutlu etti. Azra Nur Kozan'a örnek olacak. Fenerbahçe ile daha verimli ve özverili şekilde çalışarak, genç yetenekleri yetiştireceğiz" diye konuştu. - ADANA