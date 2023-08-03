Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Soldado futbolu bıraktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Soldado futbolu bıraktı

03.08.2023 19:20

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 38 yaşındaki İspanyol futbolcu, 21 yıllık kariyerine son noktayı koyduğunu ve bu hayale son verdiğini belirtti. Soldado, Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdı.

FUTBOLU BIRAKTI

38 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Başarılı futbolcu, Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giymişti! Roberto Soldado, futbolu bıraktı
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Roberto Soldado, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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