Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
13.02.2026 17:09  Güncelleme: 17:20
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Archie Brown ve son antrenmana katılmayan Edson Alvarez'in kadroda yer almadığını duyurdu. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

1 MÜJDE, 2 EKSİK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Archie Brown'un yanı sıra son antrenmana katılmayan Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Geseye söyleyin rica etsin TFF’den, cezası olan yıldız varsa af çıkarsınlar en azından:) 3 9 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu Bayram Sahinoglu:
    bunların neresi Yıldız Avrupa'da bunlar takıma giremez ???????? 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı'nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
