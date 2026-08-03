Fenerbahçe, Sturm Graz Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sturm Graz Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?