Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 2. haftasında yarın 20. kez Bayern Münih'i ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 2. haftasında yarın 20. kez Bayern Münih'i ağırlayacak

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2. haftasında yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk hafta Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertliler, 20. kez karşılaşacağı Bayern Münih'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sezonun ilk haftasında sarı-lacivertli ekip, İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.

Alman temsilcisi ise birinci haftada Hapoel IBI'yi 86-84 yendi.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

İki takım arasındaki 20. randevu

Fenerbahçe ile Bayern Münih, yarınki mücadeleyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda, iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan mücadelelerden Fenerbahçe evinde 88-73, Bayern Münih de sahasında 85-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Bayern MünihFenerbahçeSporSon Dakika

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