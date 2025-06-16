Fenerbahçe ve Beşiktaş Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Finalde Karşılaşıyor

16.06.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi final serisi yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş şampiyonluk için savaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı, yarın başlayacak.

Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk 2 müsabakasına ev sahipliği yapacak. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Basketbol Süper Ligi'nde de zirvede yer alarak 2024-2025 sezonunu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren siyah-beyazlı ekip ise Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Fenerbahçe'den rövanşı alarak 13 yıllık şampiyon özlemine son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.

Fenerbahçe'de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.

Beşiktaş'ta başarının parolası: Takım kimyası

Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.

İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.

Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.

Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Maç programı

Play-off final serisi maç programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Basketbol Süper Ligi istatistikleri

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın sırasıyla bu sezon oynadıkları maçlar ile sayı, ribaunt, asist, top çalma, blok ve top kaybı ortalamaları şöyle:

Maç: 34/37

Sayı: 93,9/89,8

Ribaunt: 34,9/31,9

Asist: 20,4/20,8

Top çalma: 6,5/7,4

Blok: 2,2/2

Top kaybı: 1/10,6

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Etkinlikler, Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, Olaylar, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3 Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
18:19
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
18:00
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
17:58
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 13:00:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.