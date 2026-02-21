Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde - Son Dakika
Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde

21.02.2026 11:14
40. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Maç 20.00'de.

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde yarın Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Bu yıl Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen kupada son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de ise Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son finalisti Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ'a 100-91 üstünlük kurarak Dörtlü Final bileti aldı. Siyah-beyazlı takım, yarı finalde de Anadolu Efes'i 91-82 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluk peşinde

Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Beşiktaş, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

En çok kazanan Anadolu Efes

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, kupada 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzesine götürdü.

19 yıl ara verildi

İlk kez 1966-1967 sezonunda organize edilen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.

1992-1993 sezonunda itibaren yeniden düzenlenmeye başlanan organizasyon, 2020-2021'de Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle organize edilemedi.

Türkiye Kupası şampiyonları

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

SezonYerFinalSonuç
1966-67-FENERBAHÇE-Muhafızgücü84-67, 65-76
1967-68-ALTINORDU-Muhafızgücü71-56, 63-67
1968-69-İTÜ-Galatasaray64-56
1969-70-GALATASARAY-İTÜ86-83
1970-71-İTÜ-Beşiktaş74-69
1971-72-GALATASARAY-İTÜ70-69
1972-73-TED KOLEJLİLER-Beşiktaş64-68, 68-56
1991-92İstanbulŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor79-71
1992-93TrabzonTOFAŞ-NASAŞ Spor90-64
1993-94MersinEFES PİLSEN-Fenerbahçe81-76
1994-95İzmirGALATASARAY-Ortaköy66-54
1995-96AnkaraEFES PİLSEN-PTT Türk Telekom89-63
1996-97KütahyaEFES PİLSEN-Fenerbahçe84-71
1997-98AdanaEFES PİLSEN-Türk Telekom71-67
1998-99SamsunTOFAŞ-Fenerbahçe77-75
1999-00MersinTOFAŞ-Ülkerspor72-54
2000-01BursaEFES PİLSEN-Türk Telekom85-78
2001-02İstanbulEFES PİLSEN-Darüşşafaka78-74
2002-03AnkaraÜLKERSPOR-Türk Telekom79-63
2003-04KonyaÜLKERSPOR-Efes Pilsen84-74
2004-05BursaÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka73-41
2005-06AdanaEFES PİLSEN-Ülkerspor74-68
2006-07AntalyaEFES PİLSEN-Banvitspor73-59
2007-08AnkaraTÜRK TELEKOM-OYAK Renault80-61
2008-09İzmirEFES PİLSEN-Erdemirspor79-70
2009-10AdanaFENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor72-68
2010-11KayseriFENERBAHÇE-Beşiktaş81-72
2011-12KonyaBEŞİKTAŞ-Banvit78-74
2012-13EskişehirFENERBAHÇE-Galatasaray63-57
2013-14AnkaraPINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes66-65
2014-15GaziantepANADOLU EFES-Fenerbahçe70-60
2015-16BursaFENERBAHÇE-Darüşşafaka67-65
2016-17AnkaraBANVİT-Anadolu Efes75-66
2017-18İstanbulANADOLU EFES-TOFAŞ78-61
2018-19AnkaraFENERBAHÇE-Anadolu Efes80-70
2019-20AnkaraFENERBAHÇE-Darüşşafaka74-71
2021-22BursaANADOLU EFES-Fenerbahçe86-72
2023-24KonyaFENERBAHÇE-Anadolu Efes80-67
2024-25ŞanlıurfaFENERBAHÇE-Beşiktaş104-81
Kaynak: AA

