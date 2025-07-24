"Fenerbahçe\'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Milan Skriniar hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

OTELDE KALIYOR

Sarı lacivertliler bu kez futbolcunun bonservisini almak için Paris Saint Germain'le görüşmelere başladı. Hatta L'Equipe'nin haberine göre "İstanbul'a gidiyorum" diye Paris'teki evini de boşalttı.

Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler bir türlü sonuçlanmayınca futbolcu evsiz kaldı. Fransız gazetesindeki habere göre günlerdir bir otelde kalan Skriniar, kiralık araç kullanıyor.