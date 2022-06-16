Antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.