Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

16.06.2022 13:47
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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