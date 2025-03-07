Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

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Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 3-1 mağlup eden Glasgow Rangers'ın Nijeryalı futbolcusu Cyriel Dessers, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dikkatini çekti. Dessers'ın, Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde olduğu belirtildi. Galatasaray teknik ekibi, Dessers'ın Bafetimbi Gomis gibi bir etki yaratabileceğine inanıyor.

07.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:55
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer listesinde yer alan Nijeryalı Dessers, Fenerbahçe'nin Rangers'e 3-1 yenildiği maçta sahanın yıldızı oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Rangers, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye karşı 1 asist ve 1 golle maçın adamı seçilen Cyriel Dessers'in, sarı-kırmızılıların radarında olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

2 GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI

Dessers, maçın 53. ve 60. dakikalarında Fenerbahçe ağlarına 2 gol daha attı ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle her iki golü de iptal etti. 30 yaşındaki başarılı forvet, bu sezon görev aldığı 43 maçta 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

OSIMHEN'İN DE TAKIM ARKADAŞI

Nijeryalı futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'le birlikte zaman zaman forma şansı buluyor.

Fenerbahçe\'yi yıkan futbolcu Okan Buruk\'un gözdesi çıktı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    FENERE KOYDU DURDU 16 15 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    feneri zor aldılar elinden:)) büyük takımmış. az daha bir düzüne gol yiyeceklerdi:)) 12 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.e Talat yelbuz 2 4 Yanıtla
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