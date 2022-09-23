Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle ülkesi Norveç'in milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

UYLUK KEMİĞİNDEN SAKATLANDI

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Joshua King, Sırbistan ve Slovenya karşısında oynanacak karşılaşmalarda sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Milli takım doktorumuz Ola Sand, Joshua'nın uyluk kemiği ile alakalı bir sorun olduğunu ve bu sebepten önümüzdeki maçlarda kadroda yer alamayacağını bildirdi." ifadelerine yer verildi.