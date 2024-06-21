Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı

Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan\'la anlaştı

Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

21.06.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe'de de forma giyen Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ertuğrul Doğan, Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sahin Erdoğan: niye öfkelensin sacma bir ifadee 33 0 Yanıtla
  • özer Iliksiz: Ben hiç öfkeli değilim 28 0 Yanıtla
  • Karababa: Vay be, eskiden 3 büyükler Avrupa nın büyük takımlarından çıkan oyuncuları alırdı. Şimdi FB den çıkma oyuncuları almak için yarışıyorlar. İşte idrak edemediğiniz FB büyüklüğü budur. 12 15 Yanıtla
    Mesut Kaya: serdar aziz'i hatırlatırım kimden kime geldi araştır 5 1
  • Osman Koca: neden öfkeli olsunlarki 22 0 Yanıtla
  • Baris Yavuz: daha sezon başlamadan fenerliler patatese bağladı 11 11 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: bunda öfkelenecek bir şey yok . adamlar fener'in eskilerini topluyorlar. dün galatasaray bugün trabzon. 3 4 Yanıtla
  • Seda A: Fenerbahçeliler niye öfkelensin anca gülmekten ölürler bu habere 2 2 Yanıtla
  • Umut Yıldırım: Böyle bir şey olabilir mi? ;) 3 0 Yanıtla
  • tuncay murat: flaş flaş vs vs haber okunsun maksat 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement