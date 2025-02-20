Fethiye İdman Yurdu Gençleri Korumak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Fethiye İdman Yurdu Gençleri Korumak İçin Çalışıyor

Fethiye İdman Yurdu Gençleri Korumak İçin Çalışıyor

Bursa'da Fethiye İdman Yurdu, 350 sporcuyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor.

20.02.2025 09:58
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Bursa'da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bütün imkanları seferber eden Fethiye İdman Yurdu, yaptığı çalışmalarla da kendini gösteren sporcuları, futbola kazandırıyor.

Bursa'da 1973 yılında mahalle takımı olarak kurulan Fethiye İdman Yurdu, bugüne kadar binlerce genci futbola kazandırdı. Bunun yanı sıra gençlere spor alışkanlığı kazandıran kulüp, onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Her geçen gün yaptığı çalışmaların üzerine koyarak adından söz ettiren Fethiye İdman Yurdu, sadece bulunduğu mahallenin değil, ilçenin de önemli spor kulüplerinden biri haline geldi. Şimdiye kadar birçok lige sporcu kazandıran Fethiye İdman Yurdu, şimdilerde ise 350'ye yakın minik sporcuyu yetiştirmek için çabalıyor.

Çocukları kötü alışkanlıklardan koruyup, sporu sevdirdiklerini belirten Antrenör İsmail Özgür Göktaş, "Buradaki çocuklara en iyi şekilde temel eğitimi verip, altyapıya oyuncular seçiyoruz. Şu anda 350'ye yakın öğrencimiz var. Çocukları çevredeki kötü alışkanlıklardan koruyup, futbola olan sevgilerini sahaya yansıtmalarını çalışıyoruz. Çocukları üst liglere ve milli takıma nasıl kazandırırız onu planlıyoruz. Antrenmanları cumartesi ve pazar günleri sabah 9 ila 12 arasında yapıyoruz. 2010 ve 2019 doğumlu sporcu alıyoruz. Elimizden geldiğince futbola yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz" dedi.

Futbol okuluna talebin yoğun olduğunu söyleyen Göktaş, "Antrenman saatimize maç verildiği için verimli olmuyor, kısıtlı çalışıyoruz. Çok kayıt isteyen var fakat sayımızı sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Antrenörlerin hepsi profesyonel olarak oynayan, belgesi olan kişiler. Oyuncularımızı karakterli, vatana ve milletle hayırlı kişiler yetiştirme çabamız var. Geçen sene başladığımızda Fethiye Mahallesi'nden gelen çok oluyordu. Şimdi ise federasyon futbol okulu çalışmalarını değiştirdi. Kulüp adı altında, belgeli olarak antrenör çalıştırılmasını istiyor. Biz şu an Bursa'nın çoğu bölgesinden oyuncu getiriyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Çünkü oyuncuları burada geliştirip, üst liglere çıkarıyoruz. Artık sadece Fethiye Mahallesi değil, Bursa'nın her yerinden talep geliyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye İdman Yurdu Gençleri Korumak İçin Çalışıyor - Son Dakika

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