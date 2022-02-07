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Fethiyespor büyük avantajı kaybetti - Son Dakika

Fethiyespor büyük avantajı kaybetti

07.02.2022 13:35
Fethiyespor büyük avantajı kaybetti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liglerin en çok gol atan, en çok kazanan, en çok puan toplayan takımı olarak zirvede yer alan Fethiyespor, ikinci yarıda üst üste oynadığı 3 maçı kaybederek liderlik koltuğundan indi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liglerin en çok gol atan, en çok kazanan, en çok puan toplayan takımı olarak zirvede yer alan Fethiyespor, ikinci yarıda üst üste oynadığı 3 maçı kaybederek liderlik koltuğundan indi. Devreye Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 yenerek başlayıp üst üste 7'nci galibiyetini aldıktan sonra çok sert fren yapan Fethiyespor'da çöküş, 9 puan önünde olduğu en yakın rakibi Esenler Erokspor'a evinde 1-0 yenilince başladı. Esenler randevusunun ardından İçel İdmanyurd ve Mardin 1969 Spor'a da 2-1 yenilen Fethiyespor, müthiş avantajını kaybetti. İkinci yarıda 4'te 4 yapan Erokspor, son 3 haftada sıfır çeken Muğla temsilcisini averajla geçerek koltuğun yeni sahibi oldu.


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Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor büyük avantajı kaybetti - Son Dakika Spor


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