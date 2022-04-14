FIBA resmi basketbol kurallarında değişiklikler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA resmi basketbol kurallarında değişiklikler yaptı

14.04.2022 13:05
FIBA resmi basketbol kurallarında değişiklikler yaptı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolun iyileştirilmesi için FIBA'nın resmi basketbol kurallarında değişikliğe gitti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolun iyileştirilmesi için FIBA'nın resmi basketbol kurallarında değişikliğe gitti.

Başantrenörlere itiraz (challenge) hakkının verilmesi dahil olmak üzere birçok değişiklik, 25 Mart'ta gerçekleşen FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandı. Yeni değişiklikler 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek. Kurallara yapılan yeni eklemelerden en çok dikkat çekeni başantrenörlere Anında Tekrar (IRS) incelemesi isteme fırsatının verilecek olması. Bu kural yalnızca IRS'in uygulandığı müsabakalarda/turnuvalarda geçerli olacak ve başantrenörlerin, itirazının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, maç başına yalnızca bir challenge hakkı olacak. Challenge hakkı maçın herhangi bir zamanında talep edilebilecek, hakemlerin IRS'e başvurusu koşullara bağlı kalacak.

Kurallarda yapılan bir diğer değişiklik ise dördüncü çeyreğin son 2 dakikasında ve her uzatmada gerçekleşecek faul atışlarında yapılan faullere dair kararda oldu. 1 Ekim'den itibaren, artık doğrudan olarak sportmenlik dışı faul çalınmayacak. Hücum takımına sadece bir serbest atış ve topa sahip olma hakkı verilecek.

Sportmenlik dışı faul ifadesi de IRS prosedürü için güncellendi. Artık sportmenlik dışı faul yerine sayıya yönelen topa müdahale veya sayı engelleme ifadeleri kullanılacak. Sportmenlik dışı faul için yeni ifade, potaya giden yolu açık olan oyuncuya yönelik faul koşullarını daha iyi tanımlarken, IRS'in sayıya yönelen topa müdahale prosedürü için, oyunun yeniden başlaması, ilk kararın bozulduğu durumlarda daha iyi tanımlandı.

Merkez Kurul tarafından onaylanan bir diğer önemli değişiklik ise oyun alanı ile ilgili oldu. Birinci seviyedeki turnuvalarda artık LED cam zemin takılmasına izin verilecek.

FIBA resmi basketbol kural değişiklikleri nisan ayında çevrimiçi olarak yayımlandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Tosyaspor'da hedef BAL'a yükselmek Son dakika haber: Tosyaspor'da hedef BAL'a yükselmek Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor

basketbol, oyunlar, Mart, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA resmi basketbol kurallarında değişiklikler yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:19:00. #1.12#
SON DAKİKA: FIBA resmi basketbol kurallarında değişiklikler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement