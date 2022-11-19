FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda uygulanacak alkol yasağını savundu: 3 saat içmezseniz ölmezsiniz - Son Dakika
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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda uygulanacak alkol yasağını savundu: 3 saat içmezseniz ölmezsiniz

19.11.2022 16:18

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'da basın toplantısı düzenledi. Stat ve stat çevresinde uygulanacak alkol yasağına ilişkin konuşan Infantino, "Dünya Kupası için Katar'a gelecek taraftarlar, 3 saat alkol almazlarsa ölmezler." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın dün Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını duyurması gündeme oturmuştu. Konuya ilişkin FIFA Başkanı Infantino basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3 SAAT ALKOL ALMAZLARSA ÖLMEZLER"

FIFA Başkanı Gianni Infantino alkol yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası için Katar'a gelecek taraftarlar, 3 saat alkol almazlarsa ölmezler! Aslında aynı kurallar Fransa, İspanya, Portekiz, İskoçya'da da geçerli." ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERE 350 MİLYON DOLAR VERİLDİ"

Göçmen işçilerin çalışma şartlarının ağır olduğuna yönelik iddialara da açıklık getiren Infantino, "Göçmen işçiler mi? Katar'da kendi ülkelerinde kazandıklarından daha fazla para kazanıyorlar. Göçmen işçileri, FIFA ve Katar önemsiyor. Avrupa, Katar'ın yaptığını yapabilir. Bu işçilerin bir kısmının Avrupa'ya gelebileceği bazı kanallar, bazı yasal kanallar oluşturun. Onlara biraz iş verin, biraz gelecek, biraz umut. Burada Avrupalı birçok şirket var ve para kazanıyor, işçileri önemsiyorlar mı? İşçilere 350 milyon dolar verildi. Batılı şirketler, işçi maaşlarını yükseltmek istemiyor."

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SON DAKİKA: FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda uygulanacak alkol yasağını savundu: 3 saat içmezseniz ölmezsiniz - Son Dakika
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