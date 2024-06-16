Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi\'nde Brezilya\'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi. Milliler, bu sonuçla dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

16.06.2024 16:08
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYİ KAPTIRDIK

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi

FİNALLER TAYLAND'DA

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin- Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek. 2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ankara null: istikrar yok ayrica sisirmeyin malzeme bukdr 7 6 Yanıtla
  • mutlu kulçabay: Sultan ,sultan şişire şişire.... 7 3 Yanıtla
  • sait turk: dün Çin, bugün Brezilya! ne oldu filenin bekçilerine? 4 1 Yanıtla
  • hüseyin güner: reklam video veleybol dan uzaklaş dı hepsi şow peşine düştü 3 0 Yanıtla

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