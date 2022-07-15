FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1 - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1

15.07.2022 00:57
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde finallerin ikinci günündeki ilk çeyrek final karşılaşmasının kazananı, Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde finallerin ikinci günündeki ilk çeyrek final karşılaşmasının kazananı, Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Bu sonuçla birlikte İtalya yarı finale yükseldi.

Finallerin ikinci gününün ilk karşılaşması olan İtalya-Çin maçının galibi İtalya olurken İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, bugün oynanacak Türkiye-Tayland karşılaşmasının galibi olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Nurper Özbar (Türkiye)

İtalya: Bosetti Caterina Chiara, Chirichella Cristina, Orro Alessia, Sylla Miryam Fatime, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi (Lubian Marina, de Gennaro Monica, Pietrini Elena, Malinov Ofelia)

Çin: Diao Linyu, Wang Yunlu, Wang Yuanyuan, Gong Xiangyu, Li Yingying, Yuan Xinyue (Wang Weiyi, Ding Xia, Chen Peiyan, Jin Ye, Ni Feifan)

Setler: 25-22, 25-19, 24-26, 25-22

Süre: 101 dakika (25, 22, 30, 24) - ANKARA

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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Tayland: 1 FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Tayland: 1 FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3 FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3 Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1 - Son Dakika
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