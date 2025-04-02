Folcarelli: Fenerbahçe Maçı Önemli - Son Dakika
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Folcarelli: Fenerbahçe Maçı Önemli

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Trabzonsporlu Folcarelli, Fenerbahçe maçı için odaklandıklarını belirtti ve taraftar beklentilerini vurguladı.

02.04.2025 22:50
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- Folcarelli: "Önemli bir maçımız var"

TRABZON - Trabzonsporlu oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçının önemli olduğunu belirterek, "Bugün kazandık bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarın bizden beklentisini biliyoruz. Bizim beklentimizde iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, Bodrum FK maçının zor bir maç olacağının farkında olduklarını dile getirerek, "Öncelikle bugün kazandığımız sonuç adına gerçekten mutlu olduğumuzu ifade ederek sözlerini başlamak istiyorum. Çünkü bugün maça başlamadan önce bunun zor bir maç olacağını farkındaydık. Dolayısıyla maçın sonlarına doğru baktığınızda uzunca bir süre diyebileceğimiz bir süre boyunca 10'a 9 oynamak zorunda kaldık. Bir kişi hatta iki kişi eksik kaldık ama kazandığımız ve tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum"

Çok mutlu olduğunu ve adaptasyon sürecinin iyi gittiğini kaydeden Folcarelli, "Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini söyleyebilirim açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Bir sakatlık yaşamak zorunda kalmıştım. Sakatlık sonrasında takım arkadaşlarıma saha içerisinde destek olamamak benim adıma zor durum oluşturmuştu. Ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı da almaya başladım. Çok mutluyum adaptasyon da gayet iyi gidiyor diyebilirim" diye konuştu.

"Hafta sonu taraftarın bizden beklentisini biliyoruz"

Hafta sonu önemli bir maçları olduğunu vurgulayan Folcarelli, "Takım olarak hafta boyunca çok sıkı çalışıyoruz. Yeni hocamızla birlikte gayet sıkı çalışıyoruz ve iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Bütün hafta boyunca bütün takım arkadaşlarım elimden gelen en iyisini vermeye çalışıyorlar. Maç başladığında, stadyuma çıktığımızda elimizden gelenin en iyi başarıyı gösterebilmek adına iyi çalışıyoruz. Önemli bir maçımız var. Ama biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık, bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarın bizden beklentisini biliyoruz. Bizim beklentimiz de iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Folcarelli: Fenerbahçe Maçı Önemli - Son Dakika

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