Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarıyla geçerek yarı finale kaldı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan çeyrek final maçının ilk devresinde iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

İkinci devrede rakip kaleyi daha fazla düşünen takımlar, girdikleri net pozisyonlardan faydalanamadı.

Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı.

Rakip İspanya

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Fransa 6. kez yarı finalde

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.

Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

Portekiz son iki turnuvada bekleneni veremedi

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.

Ronaldo golsüz tamamladı

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği Avrupa Şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.

Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.