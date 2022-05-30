Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu - Son Dakika
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Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu

30.05.2022 13:32
Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Paris'te İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin İngiliz ekibini suçladı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Paris'te İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin İngiliz ekibini suçladı.

Bakan Oudea-Castera, maçı gölgede bırakan olaylar ve Fransa'nın uluslararası bir organizasyonu yönetemediği eleştirileri üzerine, RTL'ye açıklamalarda bulundu.

Oudea-Castera, Liverpool'u, Real Madrid'in aksine sorumluluklarını yerine getirmemekle itham etti.

"Real Madrid her şeyi baştan organize ederek taraftarlarını havalimanından otobüslerle denetimli taşıdı. Liverpool'un yaptıkları ise tezat oluşturuyor. Liverpool, taraftarlarını meydana başıboş saldı." ifadelerini kullanan Oudea-Castera, biletsiz İngiliz taraftarların stat çevresindeki şiddet olaylarına sebep olduğunu ileri sürdü.

UEFA'yı da suçladı

Oudea-Castera, 30-40 bin civarındaki Liverpool taraftarının sahte biletlerle stada girmeye çalıştığını, Fransız polisinin onları engellemeye çalışması nedeniyle olayların çıktığını savundu.

Kağıt bilet kullanılmasını onayladığı ve sahte biletlerin kontrolünü sağlayan mobil uygulamanın kullanımını reddettiği gerekçesiyle UEFA'yı da yaşananlardan sorumlu tutan Fransız Bakan, konu hakkında UEFA yetkilileriyle bir araya gelip, durumu değerlendireceklerini aktardı.

Öte yandan, ülke medyasında da yaşanan ihmallere değinilirken, stada kaçak yollarla girmeye çalışanlar arasında yoğunluklu Fransız taraftarların olduğu dile getirildi.

Fransa İçişleri Bakanı da İngilizleri sorumlu tutmuştu

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, biletsiz binlerce İngiliz'in stada girmeye çalıştığını ve güvenlik görevlilerine saldırdığını söylemişti.

Emniyet yetkilileri ise polisin sıra bekleyen taraftarlar ve çocuklara göz yaşartıcı gazla müdahale amacının, "Sahte biletli İngiliz taraftarları engellemek" olduğunu belirtmişti.

Aynı şekilde UEFA da sahte biletle stada gelen taraftarların turnikelerde tıkanıklığa sebep olduğunu açıklamıştı.

Biber gazından etkilenen 238 kişi tedavi altına alındı.

Yaşanan olaylar sonrası Fransız yetkililer, 105 kişinin tutuklandığını, tutuklanan kişilerden birinin üzerinde 50 sahte bilet bulunduğunu duyurdu.

İzdiham sırasında yaralanan ve biber gazından etkilenen 238 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Olaylar nedeniyle geç başlayan Şampiyonlar Ligi finalini, Real Madrid 1-0 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Fransa, Spor, Son Dakika

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