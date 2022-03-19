Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" - Son Dakika
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Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

19.03.2022 18:56

- Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, galip ayrıldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Sonuç çok sevindirici. Mücadele sevindirici. Samsun'da güzel gelişmeler oluyor.

- Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

ERZURUM - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, galip ayrıldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Sonuç çok sevindirici. Mücadele sevindirici. Samsun'da güzel gelişmeler oluyor. Artık birlikteliği sağlamaya başladık. Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp Play-Offlara kalmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a karşı 2-1 skorla sahadan galip ayrılan Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çapa, mücadeleden ve skordan memnun olduğunu ifade ederek, "Her iki takım adına önemli karşılaşmaydı. Hava şartları maçın önemini arttırdı. Alışık olmadığımız bir ortam. Maçtan endişeliydik. Rakibimiz değişik dizilişle sahaya çıktı. Maçın 15 dakikası oyuncularımız biraz düşüktü. Uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Daha sonra maçı kontrol altına aldık. Sahada uzun top harici oynamak zordu. Bizde bu şekilde oynadık. Yerden oyun kuran bir takımız ama hava şartları müsaade etmedi. Sonuç çok sevindirici. Mücadele sevindirici. Samsun'da güzel gelişmeler oluyor. Artık birlikteliği sağlamaya başladık. Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp Play-Offlara kalmak istiyoruz. Milli maç arası güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

Fuat Çapa: Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz
Fuat Çapa: Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz
Fuat Çapa: Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz' - Son Dakika


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