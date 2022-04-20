Fulham yeniden Premier Lig'de - Son Dakika

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında sahasında Preston North End'i 3-0 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında Fulham sahasında Preston North End'i konuk etti. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31'inci dakikalarda Mitrovic ile 34'üncü dakikada Carvalho'nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.