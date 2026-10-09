3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

Brezilya futbolu, dünyaca ünlü eski futbolcuların da adının geçtiği sahte antrenörlük lisansı skandalıyla çalkalanıyor. İki yıl süren araştırmada, eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso'nun antrenör olmak isteyen futbolculara kısa sürede lisans temin etmeyi vadettiği ortaya çıktı.

Normal şartlarda yaklaşık üç yıl süren PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük eğitimlerinin, yaklaşık 18 bin euro karşılığında yalnızca 10 günde tamamlanabileceği söyleniyordu.

İddialara göre Mancuso, futbolcuları ikna etmek için uzun yıllar profesyonel futbol oynamış olmalarının yeterli olduğunu savunuyordu.

ALEX DE SOUZA, FELIPE MELO VE LUGANO DA LİSTEDE

Araştırmada Türkiye'de forma giymiş çok sayıda tanınmış ismin adı da yer aldı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Diego Lugano'nun yanı sıra Roberto Carlos, Dejan Petkovic, Luiz Gustavo, Paulinho, Paolo Guerrero ve Thiago Silva da haberde adı geçen isimler arasında bulunuyor.

Ancak futbolcuların süreçteki durumları birbirinden farklı. Bazıları belgeleri aldıklarını ancak kullanmadıklarını belirtirken bazıları da kendilerine sunulan eğitimin geçerli olduğuna inandıklarını açıkladı.

"ÜÇ YILLIK KURSA MI İHTİYACINIZ VAR?"

Mancuso'nun, futbolcularla yaptığı görüşmelerde Arjantin Futbol Federasyonu adına hareket ettiğini söylediği öne sürüldü. Yayımlanan ses kayıtlarında Mancuso'nun, normal eğitimin yaklaşık üç yıl sürdüğünü ancak hızlandırılmış programla dört farklı lisansın bir hafta ile 10 gün arasında teslim edilebildiğini anlattığı belirtildi.

Eski futbolcunun, "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" sözleriyle teklifini cazip hale getirmeye çalıştığı aktarıldı.

FELIPE MELO PARASINI GERİ ALDI

Skandalda adı geçen Felipe Melo, kendisine verilen belgelerin geçerliliğinden şüphelenmeye başladığında harekete geçtiğini açıkladı. Yüz yüze derslerin tarihini öğrenmek istediğini ancak Mancuso'nun bir türlü tarih vermediğini belirten Melo, bu durumun kendisini şüphelendirdiğini söyledi. Eski Galatasaraylı futbolcu, lisanslarla ilgili bilgileri hesaplarından kaldırdığını ve ödediği paranın iadesini istediğini anlattı. Melo, diğer birçok isimden farklı olarak parasını geri alabildiğini ifade etti.

DIEGO SOUZA: SONUÇLARINDAN ÇOK KORKUYORUM

Adı geçen futbolculardan Diego Souza ise belgelerin sahte olduğunu öğrenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Mancuso'nun kendisine uluslararası geçerliliği bulunan bir antrenörlük lisansı vadettiğini anlatan Souza, futbolu bıraktıktan sonra mesleğine devam edebilmek amacıyla bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu belirten eski futbolcu, belge sahteciliğine bilerek karışmadığını ve durumun düzeltilmesi için gerekenleri yapacağını ifade etti.

ARJANTİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BELGELER SAHTE

Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA), Alejandro Mancuso'nun kurumu temsil etmek üzere hiçbir zaman yetkilendirilmediğini açıkladı. Kurum, Mancuso aracılığıyla düzenlenen belgelerin geçerli olmadığını bildirdi. Mancuso ise hakkındaki suçlamaları reddederek yalnızca kendisine danışan kişilere yardımcı olduğunu savundu. 2025 yılında gerçekleştirilen polis baskınında bulunan şüpheli lisansların ardından gündeme gelen olay, ayrıntılı araştırmanın yayımlanmasıyla yeniden dikkat çekti.