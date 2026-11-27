Futbolda Trendyol Süper Lig'de 13, Trendyol 1. Lig'de 16, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise 14. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

Yarın:

16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

29 Kasım Pazar:

13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Yarın:

13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)

29 Kasım Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)

16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Serikspor-52 Orduspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Sultan Su İnegölspor-Erzincan Futbol Yatırımları (İnegöl İlçe)

29 Kasım Pazar:

13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 12 Bingölspor-Ankara Demirspor (Osmanlı)

15.00 Fethiyespor-Ekinciler İskenderunspor (Fethiye İlçe)

15.30 MKE Ankaragücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Isbaş Isparta 32-İnegöl Kafkasspor (Isparta Atatürk)

13.00 Hatayspor-Ankaraspor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

13.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Somaspor (11 Nisan)

15.00 Çorluspor 1947-Sebatspor (General Basri Saran)

15.30 Aliağa Futbol-GMG Kastamonuspor (Aliağa Atatürk)

29 Kasım Pazar:

13.00 Seza Çimento Elazığspor-68 Aksaray Belediyespor (Elazığ Atatürk)

13.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor (Bolluca)

13.00 Efor Çay Erbaaspor-Menemen FK (Erbaa İlçe)

15.00 Güzide Gebzespor-Adana Demirspor (Gebze Alaettin Kurt)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Amasyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (12 Haziran)

13.00 Orduspor 1967-İnkılap Futbol (19 Eylül)

15.00 Kartal Bulvar Kartalimenspor-Tokat Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Gölcükspor-Karabük İdmanyurdu (Gölcük Şehir)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Galataspor (Maltepe Hasan Polat)

29 Kasım Pazar:

13.00 Karadeniz Ereğli 1980-Düzce Cam Düzcespor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmecegücü (Fatsa İlçe)

15.00 Yalova FK 77-Zonguldakspor (Yalova Atatürk)

15.00 Silivrispor-Pazarspor (Silivri Müjdat Gürsu)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Alanya 1221 Futbol-Gemlik Sümerbey Futbol (Milli Egemenlik)

15.30 Bucaspor 1928-Bigaspor (Yeni Buca)

19.00 Balıkesirspor-Söke 1970 (Balıkesir Atatürk)

29 Kasım Pazar:

13.00 Etimesgutspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 1922 Akşehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Akşehir Nasrettin Hoca)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları (Minareli Çavuş)

15.00 Altay-Kepezspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Uşakspor-Karşıyaka (Uşak 1 Eylül)

15.30 Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu 1959 (Prof. Dr. Fethi Heper)

3. Grup:

Bugün:

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

Yarın:

13.00 Adanaspor-Bitlis 1916 Futbol (Yeni Adana)

13.00 Kırıkkale FK-Karaman FK (Başpınar)

15.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

29 Kasım Pazar:

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Kızıltepe İlçe)

13.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Adana Adaletgücüspor (Kayseri Atatürk)

13.00 Ayos Osmaniyespor-1964 Silifkespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

13.00 Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)