Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Osman Çelik, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Cihan Karaman (Dk. 90 Çinari), Melih Okutan (Dk. 46 Fofana), Vukan Savicevic (Dk. 72 Berk Taşkın), Yasin Öztekin (Dk. 81 Polat Yaldır), Tomane
Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Tetteh (Dk. 46 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya, Paul Bruns (Dk. 72 Kingsley), Evren Korkmaz (Dk. 90+2 İbrahim Aksu), Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 72 Muhammet Ömer Çakı), Fıratcan Üzüm (Dk. 79 Ahmethan Köse)
Gol: Dk. 62. Tomane (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Evren Korkmaz, Dk. 54 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 71 Fofana (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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