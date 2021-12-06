Futbol: Spor Toto 1. Lig

Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var