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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.01.2022 21:05
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet ŞengülEyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir (Dk. 46 Cenk Ahmet Kılıç), Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 78 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 61 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Mikail Okyar, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir (Dk. 46 Cenk Ahmet Kılıç), Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 78 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 61 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Mikail Okyar, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Dibba), Mete Demir (Dk. 83 Gökcan Kaya), Umut Bulut

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz (Dk. 76 Muhammed Bayır), Grechyshkin, Gökhan Gül (Dk. 43 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), Lima, Musa Şahindere (Dk. 62 Salalik), Eleke (Dk. 75 Belyaev)

Gol: Dk. 49 Umut Bulut (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gökhan Gül, Dk. 70 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 90 Umut Bulut (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Cenk Sandalcı unutulmadı

Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı unutulmadı.

Eflatun-sarılı taraftarlar, dün kalp krizi nedeniyle vefat eden "Cengo" lakaplı Cenk Sandalcı için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşma öncesi stat panosunda Cenk Sandalcı için slayt gösterisi gerçekleştirilirken, duygusal anlar yaşandı.

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Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mehmet Uslu, Ahmet Kılıç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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