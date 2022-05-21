Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.05.2022 21:03
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci Timsah ParkHakemler: Gürcan Hasova, Serdar Diyadin, Özcan SultanoğluBursaspor: Deniz Aydın, Eren Tunalı, Ramazan Keskin (Dk. 66 Yusuf Sertkaya), Kerem Kök, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Berat Altındiş (Dk. 70 Hamza Baran Arıkan), Vefa Temel (Dk.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Bursaspor: Deniz Aydın, Eren Tunalı, Ramazan Keskin (Dk. 66 Yusuf Sertkaya), Kerem Kök, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Berat Altındiş (Dk. 70 Hamza Baran Arıkan), Vefa Temel (Dk. 61 Mehmet Bilgin), Samet Bozkurt (Dk. 61 Melih Sağlam), Eren Güler (Dk. 61 Seçkin Batuhan Fırıncı)

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu (Dk. 84 Emir Akay), Sinan Akgöl, Kerem Paykoç, Ömer Şahbaş, Abdullah Aydın, Ubah, Cem Çelik (Dk. 46 Abdullah Karataş), Enes Sağlık (Dk. 42 Ahmet Aslan), İsmail Kulet (Dk. 46 Tahir Bölgebaşı), Emre Özer (Dk. 73 İlyas Antekin), Ahmet Sağat

Gol: Dk. 43 Berat Altındiş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Eren Güler (Bursaspor), Dk. 76 İlyas Antekin (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Küme düşmesi kesinleşen yeşil-beyazlılar, bir futbolcusu hariç tamamı kendi altyapısından yetişen genç oyuncularla sahaya çıktı. Bursaspor'un tek golünü ise 20 yaşındaki Berat Altındış attı.

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Kaynak: AA

Serdar Diyadin, Deniz Aydın, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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