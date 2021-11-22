Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Kitsiou, Maxim, Dicko

Goller: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Dicko, Dk. 23 Ertuğrul Ersoy, Dk. 45 Maxim (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.