Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

78. dakikada Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yatarak müdahalesine rağmen top filelere gitti: 2-1

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması yeşil-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Goller: Dk. 40 ve 78 (Penaltıdan) Pohjanpalo, Dk.90+3 Sabo (Çaykur Rizespor) Dk.61 Atınç Nukan (Göztepe)

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