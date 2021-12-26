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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.12.2021 18:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata YıldırımAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 81 Fatih Aksoy), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Emre Akbaba), Davidson (Dk. 81 Candeias), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 81 Fatih Aksoy), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Emre Akbaba), Davidson (Dk. 81 Candeias), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 73 Babacar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 31 Salih Dursun), Luckassen, Zukanovic, Adnan Uğur (Dk. 62 Erhun Aksel Öztümer), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 46 Borini), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Bahattin Berke Demircan), Tunay Torun (Dk. 62 Salibur), Pesic

Goller: Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 6 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

57. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Davidson'un pasında Efkan Bekiroğlu, ceza yayının dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Yerden seken top ağlarla buluştu: 1-0

69. dakikada orta alanda topla buluşan Biglia'nın gönderdiği derin pasta Borini, ceza sahası içinde kontrol ettiği meşin yuvarlağı uzak köşeye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sol kanattan Balkovec'in ceza sahasına ortasında ön bölüme doğru hareketlenen Pesic'in topuğuyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 1-1

88. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Babacar'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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