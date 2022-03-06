Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Levent Mercan, Emre Mor, Ahmed Musa
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Deniz Kadah
Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)
Sarı Kart: Dk. 25 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Altay arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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