Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

Sarı kart: Dk. 36 Can Bozdoğan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.