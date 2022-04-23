VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: 2-1 - Son Dakika

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde GZT Giresunspor 2-1 mağlup etti.13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'na kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.47'nci dakikada ceza sahası içinde Biglia'nın Chiquinho'ya yaptığı faulle hakem beyaz noktayı gösterdi.48'inci dakikada topun başına geçen Chiquinho, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 51'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası topa müdahele etmek isteyen Borine'ye Perez faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada Pesic, penaltı atışını panenka vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Orta alanda topla buluşan Pesic'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz'ın kontrol ettikten sonra şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.77'nci dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Jimmy Durmaz, Perez'e yaptığı faulün ardından yaşanan diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- İstanbul