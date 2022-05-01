Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

01.05.2022 17:51
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın sona ermesinin ardından 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Esenler Erokspor 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Hendekspor ve 3. Grup'ta Modafen bir alt lige düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bursa Yıldırımspor- Elazığspor: 0-1

Başkent Gözgözler Akademi FK- Sancaktepe FK: (Ertelendi)

Karaman FK-Formül Erbaaspor: 1-0

Osmaniyespor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 3-1

Belediye Kütahyaspor- Batman Petrolspor: 3-0

Arnavutköy Belediyespor-Hendekspor: 3-1

Fatsa Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 2-2

Bergama Belediyespor-Kahta 02: 1-3

Artvin Hopaspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

2. Grup

Çarşambaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Yomraspor-Bitexen Düzcespor: 1-2

Kalecik FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

52 Orduspor FK- Darıca Gençlerbirliği: 1-1

İskenderunspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kuşadasıspor: 3-2

Bayrampaşaspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Hacettepe: 3-0

Siirt İl Özel İdaresispor- Kızılcabölükspor: 3-0

3. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-0

Modafen-Esenler Erokspor: 0-4

Fethiyespor-Criptoswaps Edirnespor: 0-0

Karşıyaka-Belediye Derincespor: 2-2

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967: 3-0

Ceyhanspor- Kardemir Karabükspor: 1-3

Karbel Karaköprü Belediyespor- Mardin 1969: 2-0

Çankaya FK-İçel İdmanyurdu: 1-1

Ağrıspor 1970- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

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Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Bergama Belediyespor, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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