Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. hafta programında yer alan ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı oynandı.
Ev sahibi Arsenal, Xhaka'nın 71. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı.
Arsenal, 4'te 4 yaparak bitime 2 karşılaşma kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan PSV Eindhoven ise 2. sıradaki yerini korudu.
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