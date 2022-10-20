Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

20.10.2022 21:58
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. hafta programında yer alan ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı oynandı.

Ev sahibi Arsenal, Xhaka'nın 71. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı.

Arsenal, 4'te 4 yaparak bitime 2 karşılaşma kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan PSV Eindhoven ise 2. sıradaki yerini korudu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Mesut Özil'in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı, açılışa katılması bekleniyor Mesut Özil'in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı, açılışa katılması bekleniyor

Arsenal FC, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 05:09:53. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement